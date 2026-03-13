巨人の鈴木尚広2軍外野守備兼走塁コーチ（47）が9日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。自身の現役時代に監督だった原辰徳氏（67）との怖くもありがたかった思い出を振り返った。

現役時代から仲が良く、ロッカールームも隣だったという後輩の矢野謙次巡回打撃コーチ（45）と2人で出演。“走塁のスペシャリスト”だった鈴木氏と“代打の切り札”だった矢野氏は「平成の巨人を支えたジョーカー2人」と紹介され、今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。

そのなかで「現役時代一番怒られた時」というトークテーマになった時だった。

「僕はよく原監督に怒られました」という鈴木氏が明かしたのは、開幕前の3月に東京ドームで行われた松坂大輔擁するレッドソックスとの親善試合で起きた“事件”だった。

「ちょうどその時、気が抜けてたというか、集中力が少し散漫になってた時期があったっていうか、その時なんですけど」とした上で「僕は当然あとから出るメンバーで。途中、7回か8回ぐらいですかね。（守備の）ポジションに就いて。僕はそのアウトになった最後のバッターの方のところに入ったって勘違いしてたんですよ。打順を見なかったんですね」

レッドソックスとの試合ということで電光掲示板の表記は通常の漢字ではなく「SUZUKI」。「なんとなくぼやけてたんです」と回想した。

これが“地獄”の始まりだった。すでに試合終盤。「（守備の）イニング終わって。もう出番ないな。もう守るだけだし、打順はもしかしたら1打席回るかなと思ってロッカーにずっと座ってたんです」。すると、血相を変えた後輩が走り込んできて「尚広さん！！！先頭ですよ！！！」。先頭打者で打席に入るはずが、自分が途中から入った打順を勘違いしていたため全く準備していなかったのだ。

「なんのことなの？」と現実が理解できず。「でも（後輩の）顔を見たらうそじゃないことは分かる。すぐ用意して。戻って行こうと思ったら木村拓也さんが代わりに代打でもう行ってたんです、先頭が僕で。もうそこでテンパっちゃって。もう木村拓也さんが打席入ってるのに僕、後ろでずっと素振りしてたんです。大パニックです。あぁ、やってしまった！と。試合後どう言われるんだ？と」。これには矢野氏も「フル装備でした！」ともうこの日の打席に立つことはないのにプロテクターなどフル装備だった先輩をいじった。

問題は試合後だ。原監督から素振り部屋に呼び出された。

「お前、何やってんだ！」。これに「“はい”しか言えない」やらかした鈴木。「最初、距離が2メートルぐらいだったのが、最後は20センチぐらいのところで」。まだ若かった原監督に眼光鋭くにらまれ、その顔が徐々に近づいてきて最後は自分の顔まで20センチに接近。血管の浮き出た怒りの表情に当然ながら震え上がった。

「ヘビににらまれたカエルのごとく…。何も言えないです。“お前、何してんだ！”“分かってんのか！”すいませんしか言えないです」

試合は日曜日で、翌日の月曜日は休日。だが、やってしまったショックを消化できないまま休日をどう過ごせばいいのか。運転する車も「徐行に近いですよ。全然進まない」と激しく落ち込みながら帰宅の途についたという。

だが、携帯電話が鳴る。原監督からだった。

「電話鳴った瞬間“早く出なきゃ”と“スルーしようかな”で。“またもう一回言われんのかな”って」。迷った末、電話に出てみると、原監督は「“尚広、お前、今日のことは反省してんだろ？でも、俺も怒って悪かった”って…」。なんと、さっきまで“鬼の形相”だった原監督からの“謝罪”だった。

そして、「“お前も気持ちは嫌だろうし、俺も怒って気持ちがいいわけじゃない。明日休みだからここで一回クリアにして、次の火曜日からクリアな気持ちで来てくれ。リセットしてくれ”って言われて。もうほんと、それに心救われて」と原監督の器の大きさに感謝した鈴木氏。「そこからもう僕は電光掲示板、毎日ちゃんと見るように」と最後は笑わせていた。