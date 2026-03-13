お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が、8日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。交際していた彼女からの一言を振り返った。

藤本は「昔、付き合っていた彼女と節分で豆まきしよう」となったと回想。彼女を喜ばせようと思い、虎柄のパンツに、鬼のお面、さらに青の塗料で体を塗るなど本格的に「青鬼」に変身した。すると「彼女が至近距離で豆を思いっきりぶつけてきた」という。

藤本は「豆ってめちゃくちゃ痛いの知ってます？」とポツリ。「（彼女は）リアクションが見たいみたいで」と痛がる姿に大笑いだった。あまりに痛すぎるため藤本が上着を着ると、彼女のテンションは急降下。「やめる。面白くない」と言い放ち、そこから口論になった。

「なんでそんなにぶつけるのか」と藤本が聞くと、彼女は「豆だけで鬼を倒そうと思ったら、思いっきりぶつけるやろ！」とキッパリ。「それはホンマの鬼の話や！」と言う藤本とは再び口論になり、結局、藤本は家を飛び出した。

そこで彼女から電話があり、「言い過ぎたと謝るんかなと思ったら“ホンマに鬼は外やん”」と小馬鹿にしたような発言。藤本は怒り口調だったが、MCの上沼恵美子は「彼女、オモロイやん」とうなり、スタジオも「オモロイ」との空気に包まれた。

さらに相方の原西から「赤鬼じゃないの？なんで青鬼を選択したの？」と責められ、藤本は「そこ、どうでもよくない？」とタジタジだった。