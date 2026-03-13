歌手・俳優の坂本昌行（54）が13日、都内で、主演舞台「るつぼ The Crucible」（14日から29日、東京芸術劇場プレイハウス）の初日前会見に登壇した。

同作はアーサー・ミラーの戯曲で、17世紀の魔女裁判をテーマに、人間の深層心理などを描く。

上演を控え、「最後まで演じきりたい」と意気込み、「稽古でもがいてもがいた上で、初日に開き直って演じるのがスタンス。台本の厚さ、重み、内容の深さを感じたときに、不安や心配を持っていますが、お客さんが目の前にいらっしゃる空気も感じながら、届けられるものを全て届けたい」と力強く語った。

共演のふぉ〜ゆ〜松崎祐介（39）は事務所の後輩で、初共演となる。松崎から「小さい頃はバックについて踊らせてもらっていました。僕はどうですか？」と演技ぶりを聞かれると「最初は松崎がしゃべっている感じだったけど、日を追うごとにヘイル牧師（松崎の役）がしゃべっているようになっていて、頼もしくもあり、うれしくもあり」と評した。これには松崎も「大きな記事になりますよね！」と大喜び。

後輩の頼もしさにも触れつつ、自身も「集団心理の恐ろしさ、怖さ、人間の良心を描いた作品となっております。重い作品だと思うんですが、現代に通ずるところがあると思います」とアピールした。