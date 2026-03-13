女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃんが13日、自身のXを更新。20日放送のTOKYO MX「5時に夢中」にゲスト出演すると発表した。

「来週金曜の5時に夢中出ます ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と力強くつづった。

フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表。昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。22年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を行っていた。

「5時夢」を地上波復帰の足がかりにしている著名人も多い。アンジャッシュの渡部建は20年6月に複数女性との不倫を週刊誌に報じられて活動自粛し、22年2月に約1年8カ月ぶりの活動再開。24年6月の同番組で活動復帰後、地上波テレビでは初の生番組への出演となった。

また、当て逃げ騒動から復帰したFUJIWARA藤本敏史も地上波生放送復帰番組として7月5日放送回の同番組に出演した。

元KAT−TUNの中丸雄一は24年8月、週刊文春に女子大生との密会を報じられ、所属事務所から芸能活動謹慎が発表されていた。昨年6月にTOKYO MX「キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら」（日曜午後6時）で地上波復帰。そして同年10月1日、同番組初登場で、水曜レギュラーに就任した。

また、「5時に夢中」以外のMX番組を地上波復帰の舞台にしているタレントもいる。24年2月に所属の吉本興業との契約を解消した、元お笑いコンビ、プラス・マイナスの岩橋良昌は同年8月の同局系深夜番組「カル☆チャる！」で地上波復帰。

タレント小島瑠璃子は今年1月の同局系「サバンナ高橋の、サウナの神さま」で、地上波トーク番組初出演。小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告していた。