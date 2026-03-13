1人でも楽しめるアフタヌーンティー開始、希少いちご「あまりん」を使用【ウエスティンホテル大阪】

〈ストロベリーアフタヌーンティー&「あまりんパフェ」提供開始〉

ウエスティンホテル大阪(大阪市北区)は1日から5月6日までの期間、「ストロベリーアフタヌーンティー」(平日7700円、土日祝8200円)を提供する。

通常のアフタヌーンティーでは2人で1台のティースタンドを使用する場合が多いが、同ホテルでは1人につき1台用意する。そのため予約も1人から可能となる。

3段のティースタンドにはスイーツのみが並び、セイボリーは別皿で提供される。希少いちご「あまりん」を使用したショートケーキを上段に置くほか、各段に配置した生いちごは別皿で提供されるチョコレートソースや練乳にディップしていちご狩り気分で味変が楽しめる。

また、同アフタヌーンティー専用にバーテンダーが考案した限定ノンアルコールカクテル「Blooming Amarin」付プラン(平日9500円、土日祝10000円)も提供している。限定モクテルには「あまりん」を贅沢に3粒も使用しており、華やかながらすっきりとした味わいが楽しめる。

限定ノンアルコールカクテル「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ Ａｍａｒｉｎ」

このほか、3月9日から5月6日までの期間には1日限定10食の「あまりんパフェ」(6000円)も販売する。パフェには「あまりん」を10粒も使用しており、軽やかなクリームやメレンゲなどと相性も良く仕上げている。食べ進めるごとに異なる食感の素材が出てくることで、飽きることなく食べきることができる。

あまりんパフェ

企画広報課の近藤亜美係長は「すでに多くのお客さまに予約をいただいており、土日はほぼ満席となっている。この季節ならではの卒業や入学などのお祝いにも利用いただけるよう、ブーケ付きのプランなども用意した。お一人でも注文可能なので、いちごをガツンと楽しんでもらえれば」とした。

【概要】▽所在地＝大阪市北区大淀中1‐1‐201階ロビーラウンジ▽提供時間＝アフタヌーンティーは正午12時から午後6時(最終入店4時)、パフェは午前11時30分から午後4時まで、どちらも要予約