「진득진득（チンドゥクチンドク）」の意味は？できれば触りたくない感触…！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「진득진득（チンドゥクチンドク）」の意味は？

「진득진득（チンドゥクチンドク）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、ある感触を表した単語ですよ。

「진득진득（チンドゥクチンドク）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ねばねば、ねちねち」でした！

「진득진득（チンドゥクチンドク）」は「ねばねば、ねちねち」を意味する韓国語。

「진득진득（チンドゥクチンドク）」は、ねばつくような状態や、しつこくまとわりつく様子を表す擬態語です。

物の感触を表すだけでなく、気持ちがさっぱりしない状態を例えるときにも使われますが、少し否定的なニュアンスを含んでいるので使うときには注意が必要ですね。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部