「진득진득（チンドゥクチンドク）」の意味は？できれば触りたくない感触…！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「진득진득（チンドゥクチンドク）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、ある感触を表した単語ですよ。

「진득진득（チンドゥクチンドク）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。