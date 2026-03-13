【一番くじ ストリートファイター6】 3月27日より順次発売予定 価格：1回800円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」の全ラインナップを公開した。発売は3月27日を予定し、価格は1回800円。

本商品は対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のキャラクターたちをモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」でジュリが通常カラーとカラー2で立体化。ラストワン賞では豪鬼が登場する。

その他、ブランカ OUTFIT3のぬいぐるみやヘッドフィギュア、メタルチャーム、アクリルスタンド、ラバーアソート、クリアファイル＆ステッカーがラインナップする。

「一番くじ ストリートファイター6」ラインナップ

A賞 ジュリ MASTERLISE

・全1種

・サイズ：約25cm

B賞 ジュリ MASTERLISE カラー2ver.

・全1種

・サイズ：約25cm

C賞 ブランカ OUTFIT3

・全1種

・サイズ：約20cm

D賞 ヘッドフィギュア

・全4種（選べない）

・サイズ：約6cm

E賞 メタルチャーム

・全6種（選べる）

・サイズ：約4cm

F賞 アクリルスタンド

・全15種（選べる）

・サイズ：約7cm

G賞 ラバーアソート

・全12種（選べる）

・サイズ：ラバータイ 約13×3cm、ラバーチャーム 約6cm

H賞 クリアファイル＆ステッカー

・全24種（選べる）

・サイズ：クリアファイル A4、ステッカー 約7cm（2枚セット）

ラストワン賞 豪鬼 MASTERLISE

・サイズ：約26cm

(C)CAPCOM