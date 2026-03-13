

シフォンサンドMori／イチゴサンド・柚子サンド

3月13日は、「サン」が「イチ」を挟んでいることから「サンドイッチデー」と言われています。香川から、ふわふわのスペシャルサンドを紹介します。

（山下佳乃リポート）

「こちらのアンバターサンド、断面も美しくて心ときめきます。実はこれ、シフォン生地で挟んでいるんです。うん！ ふわっふわ！」

高松市の「シフォンサンドMori」では、ふわふわのシフォンサンド7種類を楽しむことができます。

（シフォンサンドMori／森直樹代表）

「友人に『シフォンケーキで挟んでみたら？』みたいな感じで（提案されて）、やってみたらすごいおいしいし、面白いなと思って、それでスタートしました」

今の時期限定が、イチゴサンド（430円）に、酵素シロップ漬けした柚子とキンカンのサンド（430円）です。森さんおすすめのイチゴは、香川県産のものを使っています。

（山下佳乃リポート）

「じゅわふわ！ シフォン生地は本当にふわふわで、まさに飲める！ イチゴのジューシーな果汁がじゅわーと広がっていて、シフォン生地にうま味が染み込んでいきます」

柚子サンドは、柑橘の爽やかな香りがシフォンと合わせることで上品な味わいになっています。行楽シーズンにもぴったりな手軽さです。