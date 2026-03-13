気になるカレからも好印象！恋する乙女必見の【モテる飲み方テク】まとめ

気になるカレと飲むとき、少しでも好印象を残したいのが乙女の心理。そこで今回は、サシ飲みでもグループ飲みでも使える「モテる飲み方テク」をご紹介！何気ないしぐさや振る舞いひとつで、恋の空気感はぐっと変わるもの。さりげないのに好印象を残せるポイントをチェックして、カレの心をぐっと近づけて♡

気になる人からモテるための飲み方♡ カレの心をつかんじゃお！ 異性モテに全集中♡ な恋する乙女のために、サシ飲みでもグループ飲みでも使えるさりげないのに、モテるテクをご紹介！

Point くしゃっとスマイルが嫌いな男はいない！ 目を見て話す…のさらに先へ 好かれたいなら目を見て話を聞くのは当たり前。愛想笑いではないとわかるくしゃっとした癒しスマイルで、話を楽しんでいることを表情で届けること。 異性と話すときは明るい笑い上戸になるとモテるのです♡ メンズは笑顔を見て「このコは特別！」と感じるみたい。 読者からのコメント 「『カッコいい』より、『おもしろい』と言われるほうがうれしいタイプなので、いっぱい笑ってくれるコだと自信がつくし次も会いたいと思う！」J・Sくん（大学3年） しっかり目を見て話を聞いて 無邪気に笑う♡ 照れたように笑いをおさえたら120点

Point カレと同じお酒を頼む ミラーリング効果を狙って♡ カレが飲んでいるお酒は必ずチェックして。次の注文のタイミングで同じものを頼めば「このコ、俺のことよく見てるなあ」とドキドキさせること間違いなし。 さらにカレと同じ行動をすることで心の距離が近づく心理的な効果も狙えちゃいます。 読者からのコメント 「同じお酒を頼んで一緒に楽しめると◎。友だちの段階で自分が飲んでるお酒を『ひと口欲しい』と言われるのは、ちょっと引いちゃうかな。」Y・Mくん（会社員・26才） INFORMATION ふたご

大阪焼肉・ホルモン ふたご 新宿西口店 住：東京都新宿区西新宿1-14-5 浅田ビル 2F

☎：050-5596-5922

営：月〜金 17:00〜24:00（L.O. 23:30）土 15:00〜24:00（L.O. 23:00）日・祝日 15:00〜23:30（L.O. 23:00）

休：無休 撮影／塩谷未来 文／柿沼奈々子 協力／MISCOLLE

小林 綺羽