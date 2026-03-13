エストの角栓崩壊洗顔が進化♡薬用「クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」登場

一人ひとりの真実の美しさを引き出すスキンケアブランドestから、大人気のジェル洗顔がさらに進化して登場します。ベストコスメなど37冠¹を獲得した洗顔料が、薬用処方へリニューアルし「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」として2026年6月5日（金）に発売³。毛穴が山状に見える「毛山*²」に着目し、角栓崩壊洗浄技術で隠れ角栓まで洗い流す新しい角栓ケア洗顔として注目を集めています♡

毛山*²に着目した角栓崩壊洗顔



今回のリニューアルでは、毛穴まわりの肌が盛り上がって見える「毛山²」に着目。

角栓崩壊洗浄技術により、毛山²の原因となる角栓を分解して洗浄し、目に見えにくい隠れ角栓までしっかり洗い流します。

毛穴は顔全体に約16万個存在するとされており、加齢とともに角栓の面積が増えることも明らかになっています。

角栓が増えることで毛山*²も増え、肌の凹凸が気になる原因に。進化したジェル洗顔が、毛穴のすみずみまでアプローチします。

*¹ 雑誌・WEB等のメディアにおけるクラリファイイング ジェル ウォッシュ発売～25年12月迄のベストコスメ賞他、コスメランキング受賞総数

*² 角栓によって毛穴まわりの肌が盛り上がって見えること

*³ 5月27日（水）より一部店舗にて先行発売

薬用処方で肌あれも予防



新しい「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」は、有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合した薬用洗顔料。肌あれやニキビを防ぎながら、古い角質まで洗い流してピーリングします。

さらに保湿成分として、トコフェロール*⁵、D-マンニット、ソルビット液を含むクリアアップ配合を採用。

ハイビスカスエキスなどを含むモイストピール成分や、花王の保水研究から生まれた独自成分「エクトビオシスα」も配合されています。

ぷるんと厚みのあるジェルが毛山*²にも毛穴にも密着し、角栓や古い角質を取り除きながら、洗うたびつるんとなめらかな肌へ導きます。

エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED

価格：5,280円（税込）

生命力までも感じられる、上品で優雅なアクアティックフローラルの香り

*⁵ ビタミンE

大人の毛穴悩みに新しい洗顔習慣



角栓による毛穴の凹凸「毛山*²」に着目した、エストの進化系ジェル洗顔。角栓崩壊洗浄技術と薬用処方を組み合わせることで、毛穴ケアと肌あれ予防を同時に叶えるアイテムとして注目されています。

泡立て不要のジェルタイプで、毎日の洗顔時間を優雅なスキンケアタイムにしてくれるのも魅力♡つるんとなめらかな肌を目指したい方は、新しい角栓崩壊洗顔をぜひチェックしてみてください。