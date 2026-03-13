この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】日産の時代は終わり？｜今はキオクシアが正解」と題した動画を公開した。日産自動車の一部工場閉鎖報道を受けて将来に不安を感じている期間工や求職者に向け、次のキャリアとして半導体大手「キオクシア」が「正解のルート」であると推奨し、その理由を詳説した。



動画内でケンシロウ氏は、日産自動車の追浜工場や日産車体九州の湘南工場が2027年度末などに閉鎖される計画に触れ、現場で働く人々から「このまま続けていいのか」「先が見えなくて不安」という相談が増えている現状を明かした。その上で、今選ぶべき転職先としてキオクシアを挙げ、その最大の理由として「半導体市場が爆発的に伸びている」ことを指摘。積極的な採用強化が行われており、就業実績を積めば「直の正社員になれる可能性が高い」とした。



さらにケンシロウ氏は、キオクシアが提示している「入社特典100万円」という破格の待遇についても言及。これは2月末までの入社が条件とされているが、大量採用を背景にした強力なインセンティブであり、「長期で高収入で稼ぎたい人にはおすすめ」だと強調した。一方で、メリットばかりではなくデメリットも存在するとし、土日休みではない「4勤2休」のシフト制である点や、勤務地が三重県四日市市であっても「研修が長野県で1ヶ月ある」という点を挙げ、入社後のミスマッチがないよう注意を促した。



また、「日産終了」という噂については、「日産自動車が終わったわけではない」と冷静に分析。工場閉鎖はあくまで経営資源の効率化であり、全ての生産を九州へ移管している過渡期であると解説した。実際、九州の工場は稼げるランキングの上位に位置しており、場所を選ばない人であれば日産九州も依然として有力な選択肢であると補足した。



ケンシロウ氏は、市場の変化を見据えて長期的な視点でキャリアを考えることの重要性を説き、自身の状況に合わせて早めに行動を起こすべきだと視聴者に呼びかけた。