竹内涼真“妹の彼氏”と「ついに会っちゃった」 2ショット公開
俳優の竹内涼真が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。妹でタレント・たけうちほのかと交際している、とろサーモン・久保田かずのぶとの2ショットを公開した。
【写真】“竹内涼真の妹”たけうちほのかとの交際報道に言及
竹内は「ついに会っちゃった▼（ハート）」との文言とともに、久保田との2ショットを公開した。
妹のたけうちほのかは、2月放送のテレビ朝日系バラエティ番組『私が愛した地獄』で久保田について言及。スタジオで紅しょうがの稲田美紀から「恋愛の話はどこまでしてます？」と振られたたけうち。番組内では久保田の顔のイラストとともに「とろサーモン久保田と交際中」とのテロップが出た。たけうちは「調子に乗って話すと怒られちゃう」と回答。「魔物がいるんで」と話していた。
【写真】“竹内涼真の妹”たけうちほのかとの交際報道に言及
竹内は「ついに会っちゃった▼（ハート）」との文言とともに、久保田との2ショットを公開した。
妹のたけうちほのかは、2月放送のテレビ朝日系バラエティ番組『私が愛した地獄』で久保田について言及。スタジオで紅しょうがの稲田美紀から「恋愛の話はどこまでしてます？」と振られたたけうち。番組内では久保田の顔のイラストとともに「とろサーモン久保田と交際中」とのテロップが出た。たけうちは「調子に乗って話すと怒られちゃう」と回答。「魔物がいるんで」と話していた。