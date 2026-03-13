『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「JR東日本 あす運賃改定で…行列 “駆け込み”で定期購入も」についてお伝えします。

JR新橋駅のみどりの窓口。入り口から出てしまうほど列ができています。あまりに混雑しているためか、行くのをやめたお客さんも。

新宿駅でもみどりの窓口に列ができています。混雑の理由は14日から始まるJR東日本の運賃値上げ。全面的な値上げは、消費税に伴う値上げを除くと1987年の民営化後初めてです。

並ぶ人たちの目的は…

会社員（20代）

「定期券、先月買ったのをもう1回買い直そうかな」「（値上げ前に）切り替えて買った方が安いなって、半年分」

通勤定期の“駆け込み購入”。山手線の通勤定期は2割以上の値上げとなりますが、13日中に購入すれば値上げ前の値段が適用されるのです。

そのためビジネス街の新橋駅では…

会社員（20代）

「むちゃくちゃ混んでいて（新橋駅は）夜9時までやっているのでまた来ようかなと」

6か月定期券を購入の会社員（50代）

「半年定期で9000円違う」「（Q慌ててきた？）お昼休みに会社の。40分かな、待った。（9000円で）洋服買いたいな」

JR東日本は窓口の営業時間を延長するなどして対応。並ばずに買える「モバイルSuica」での定期券購入も推奨しています。