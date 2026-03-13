岡山市北区の百貨店で、年間を通して実施する新たなフェアが誕生しました。その第1弾が始っています。

【写真を見る】天満屋岡山店が新たなフェア「New Concept」をスタート 1年を通して「今、欲しい」というニーズに応える品揃えを【岡山】

この春のトレンドのピンクの装いや華やかなカラージャケット。「春をまとい、私を咲かせる。」をテーマに春らしいコーディネートが並びます。今年、百貨店として101年目を迎える天満屋岡山店が始めた新たなフェア「New Concept」です。

これまでの顧客はもちろん、新しい顧客にも天満屋での買い物を楽しんでほしいという想いで生まれたこのフェアは、1年を通して実施していくものです。毎月異なるテーマを掲げ、顧客の「今、欲しい」というニーズに応える商品を厳選、陳列も強化するとしています。

3月は卒業や入学のシーンにふさわしいコーディネートを提案したり、入園・入学グッズの特集を組んだりしています。

（天満屋岡山店 三宅将誠さん）

「お客さまそれぞれの新しいライフスタイルの背中をそっと押せるような品物を提案しておりますので、そういったものを見つけに来店いただけるとうれしく思います」

新たなフェア「New Concept」は来年2月まで毎月テーマを変えながら行われます。