市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす14日、あさって15日ともに、冷たい北寄りの風が吹くでしょう。金沢のサクラの開花は、気象会社の予想では平年より早い見込みです。



14日朝9時の予想天気図です。

小野：

低気圧に向かって北寄りの冷たい風が吹きます。湿った空気ですので石川県内は雲が出来やすく、あす14日もこの時期としては寒いでしょう。





気象台の 週間予報です。

あさって15日・日曜日は晴れ間が戻り、16日・月曜日、17日・火曜日はスッキリとした青空が広がる見込みです。一方、19日・木曜日は、雨の降る時間があるでしょう。日中の最高気温はあす14日、15日は低く、週明けは平年並み近くに戻る見込みです。



市川：

徐々に本格的な春に向かっているようですが、気になるのはサクラの開花です。



小野：

そこで、気象会社の最新の標本木の開花予想を見ていきましょう。

小野：

ウェザーマップが3月29日、日本気象協会が3月30日、ウェザーニューズが3月31日です。いずれも平年日の4月3日より早めの予想です。



市川：

開花が待ち遠しいです。入学式、入園式のときに満開になるといいですね。

