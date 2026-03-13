見上愛＆森田望智、ドレスから美肩披露 松谷鷹也は黒スーツでオーラ放つ【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の見上愛、森田望智、俳優の松谷鷹也が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。
【写真】見上愛ら、ドレスから美肩披露
見上は「国宝」、森田は「ナイトフラワー」、松谷は「栄光のバックホーム」で新人俳優賞を受賞。
見上は、光沢感のあるロングドレス、森田は黒のベアトップドレスから美しい肩を披露。松谷はフォーマルなスーツ姿で登場し、オーラを放った。3人は観客に向かってにこやかに手を振り、サービス精神旺盛な姿を見せていた。なお、森田は優秀助演女優賞も受賞。レッドカーペットには2度目の登場となった。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
◆見上愛ら、美肩披露
◆第49回日本アカデミー賞
