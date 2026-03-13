帰国したら命の危険があるので、難民として認めてほしい──。30年以上前に母国ナイジェリアから迫害を逃れて来日した女性が3月13日、難民不認定処分の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。

この日の提訴後、女性は東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。代理人は「ナイジェリアに送還されれば、生命や身体に重大な危険が及ぶ可能性がある」として、政治難民として保護されるべきだとうったえた。

●FGMから逃れて来日、その後は独立運動を支持

原告のオブエザ・エリザベス・アルオリウォさんは、女性器切除（FGM）の強制から逃れるために来日した。その後、「ビアフラ」という地域の独立運動を支持する団体の活動に関わっていることから「帰国したら命の危険がある」という。

代理人などによると、エリザベスさんは2015年ごろ、ビアフラ独立運動の指導者の演説を聞いたことをきっかけに活動に参加した。父親も過去に独立運動に関わっていたといい、使命感を持ったという。

ビアフラ独立運動をめぐっては、1967年から1970年にかけて「ビアフラ戦争」が起きて、約100万〜200万人が飢えなどで亡くなったといわれている。戦争後も独立を求める運動は続いており、独立派が治安部隊に殺害されるなどの報告があるという。

●代理人「難民として認めるべき」

エリザベスさんの代理人をつとめる指宿昭一弁護士は記者会見で次のように説明した。

「ビアフラの独立を求める運動は現在も続いており、政府は非常に厳しい対応を取っている。帰国すれば命の危険にさらされる可能性があり、難民として認めるべきだ」

●強制送還の危険があるとして提訴

エリザベスさんはこれまでに難民認定を申請しているが、2025年に不認定処分を受けたため、現在は審査請求（異議申し立ての手続き）をおこなっている。

通常は審査請求の結果が出てから提訴するケースが多いが「強制送還の危険がある」として途中で訴訟を起こした。

代理人の駒井知会弁護士によると、現在、難民認定申請の途中でも強制送還されるケースが出ているといい、エリザベスさんについて、こうした状況を防ぐため早期に裁判を起こす必要があったという。

●収容されている外国人を長年支援

エリザベスさんは自身も日常生活を制限される「仮放免」でありながら、入管に収容されたり、仮放免中の外国人を長年にわたって支援する活動を続けている。

弁護団は「多くの人を精神的に支えてきた人物でもある」と紹介した。