高知県室戸市で、今では幻の魚と言われるようになった魚の養殖が行われています。その幻の魚を地元で気軽に味わってもらおうと、期間限定のフェアが開かれています。

高知放送の揚田葵衣アナウンサーが取材しました。



オレンジ色に輝く魚の切り身が乗った丼に、脂が染み出した身がのった、つややかな釜めし。

幻の魚「サツキマス」を味わえるフェアが室戸市で始まりました。



企画したのは室戸市の地域おこし協力隊の大岩佑子さん。

寿司職人だった大岩さんは室戸の新鮮な魚に魅了され、6年前に東京から室戸に移住しました。





■室戸市地域おこし協力隊 大岩佑子さん「室戸の魚が大好きで、自分が寿司職人をやっていたので、それで盛り上げたいと思って来ました」大岩さんが目を付けたのは、室戸で養殖されるサツキマス。実は、地元で食べられるようになったのは今回のフェアがきっかけです。■大岩さん「皆に食べてもらって、そのまま室戸の名物になったら良いなと思って企画しました」サツキマスとはどんな魚なのか、養殖をしている「赤穂化成 深層水事業所」を訪ねました。兵庫県に本社を置く赤穂化成が養殖研究を行っていた事業者から引き継ぎ、2020年から高知県とタッグを組んでサツキマスを育てています。水槽ごとに約1000匹のサツキマスが泳いでいます。■揚田アナウンサー「サツキマスってどんな魚なんですか？」■赤穂化成 谷口さん「もともとは渓流にいるアメゴという魚です。アマゴということもありますけど。それが海に行ったものをサツキマスといいます。エサを求めて海に行きます」かつては、高知県内の川や海でも見られたサツキマス。河川工事などによる環境の変化で天然物が激減し、今では幻の魚と呼ばれるようになりました。まだアマゴほどのサイズのものは魚体の楕円形の模様が特徴です。さらに成長し、出荷サイズの40センチほどになると、模様が消え、表面が銀色に変化します。卵や稚魚の状態から2年かけて育てられるサツキマス。養殖でこだわるのは「海水」です。海底から昇ってくる海洋深層水を水深374メートルで取水し、パイプラインを通して、かけ流しで供給されます。海洋深層水は海面の水とは違い、水温が年間を通して一定で、飼育できる環境に適しているほか、こんなメリットも。■谷口さん「それとミネラル分も多いですし、きれいな水なので安心して魚が飼育できます。それでクセのない臭みのない魚ができます」「室戸プラチナサツキマス」としてブランド化され、高知市の旅館などに卸されています。■揚田アナウンサー「自慢のサツキマスが、ようやく室戸の地元で食べられるようになりました。企画した大岩さんも嬉しいんじゃないですか？」■大岩さん「みんなに食べてもらえるのがすごく嬉しいです」サツキマスフェアでは、室戸市と高知市、東京の飲食店、15店舗で様々な料理を楽しめます。協力店の1つ「釜めし 初音」。こちらでは皮をあぶり、薄く切った身をのせたサツキマスの塩タタキ丼に、フタを開けると出汁の香りが広がる、釜めし。そしてサツキマスの身と、手作りのホワイトソースを閉じ込めたコロッケです。まずは、塩タタキ丼から。■揚田アナウンサー「とろけますね。脂がしっかりのっているんですけど、くどくない上品な脂なのでいくらでも食べられますし、塩でタタキになっているので旨味も出てくる感じがします」■「釜めし 初音」高瀬さん「プラチナサツキマスが上品な味なので、塩を合わせることによって甘みが引き立つと思います。室戸の海洋深層水を使った塩なので、より合いやすくなっていると思います」気になるクリームコロッケのお味は？■揚田アナウンサー「食べ応えがありますね。サクサクの衣の中から濃厚なクリームがトロっと出てきて、サツキマスの旨味と味わいもしっかり出ていますね」釜めしは、カツオとコンブの出汁にサツキマスの脂が溶け込み、身がふわふわでした。■揚田アナウンサー「今回はフェアですけど、今後はどうされる予定ですか？」■「釜めし 初音」高瀬さん「こちらのお店では今後も使っていこうと思います。せっかく室戸の特産品があるので、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思います」フェアでは、各店が工夫を凝らしたサツキマスの料理が味わえます。室戸岬町の「サンフィッシュまんぼう」では、ミンチ状の身と野菜をノリで巻き素揚げにした、食感も楽しい「ロウルサラダ天」。元地区の「シットロト」では、ヨーグルトとスパイスにつけ込んだ身が入った、サツキマスの出汁を味わうカレーなどが提供されています。■室戸市地域おこし協力隊 大岩佑子さん「養殖の事業者さんと室戸市内外15の飲食店が協力して下さってこのフェアを2年越しに開催することができました。海洋深層水で育ったこのサツキマスをぜひ皆さんにおいしく楽しく味わっていただきたいなと思っています」幻のサツキマスを味わってみてはいかがでしょうか。