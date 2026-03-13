ユーロ圏　１０年債利回り格差　連日の拡大、仏７０、伊８２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間17:56時点）（%）
ドイツ　　　　2.952
フランス　　　3.654（+70）
イタリア　　　3.774（+82）
スペイン　　　3.47（+52）
オランダ　　　3.111（+16）
ギリシャ　　　3.773（+82）
ポルトガル　　　3.411（+46）
ベルギー　　　3.557（+61）
オーストリア　3.273（+32）
アイルランド　3.237（+29）
フィンランド　3.249（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）