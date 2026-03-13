ユーロ圏 １０年債利回り格差 連日の拡大、仏７０、伊８２ｂｐ ユーロ圏 １０年債利回り格差 連日の拡大、仏７０、伊８２ｂｐ

ユーロ圏 １０年債利回り格差 連日の拡大、仏７０、伊８２ｂｐ

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間17:56時点）（%）

ドイツ 2.952

フランス 3.654（+70）

イタリア 3.774（+82）

スペイン 3.47（+52）

オランダ 3.111（+16）

ギリシャ 3.773（+82）

ポルトガル 3.411（+46）

ベルギー 3.557（+61）

オーストリア 3.273（+32）

アイルランド 3.237（+29）

フィンランド 3.249（+30）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

