ユーロ圏 １０年債利回り格差 連日の拡大、仏７０、伊８２ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間17:56時点）（%）
ドイツ 2.952
フランス 3.654（+70）
イタリア 3.774（+82）
スペイン 3.47（+52）
オランダ 3.111（+16）
ギリシャ 3.773（+82）
ポルトガル 3.411（+46）
ベルギー 3.557（+61）
オーストリア 3.273（+32）
アイルランド 3.237（+29）
フィンランド 3.249（+30）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
