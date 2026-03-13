高知県中土佐町久礼で春の味覚、初ガツオの水揚げが始まっています。今年の初ガツオのお味は？



カツオの1本釣り漁が盛んな中土佐町久礼の港です。

3月13日朝、漁港には重さ1.5キロから2キロの初ガツオがずらりと並びました。



午前6時半からは競りが始まり、仲買人など約30人が次々とお目当てのカツオを競り落としていました。



久礼漁協によりますと、今シーズンの初ガツオの水揚げは例年より1週間以上早い2月後半から始まり、1日に2トンから3トンと、この時期にしてはまとまった水揚げ量となっているという事です。





■仲買人「みんな活気づいて買いに来てますね。美味しいカツオをチョイスしてみたので買えてよかった」■久礼漁業協同組合・野瀬貴臣さん「例年は3月入ってちょっとしたらちょっとずつ釣れだした感じだったが、今年は早いかなって感じ。久礼どれっていう地物をみんな商人も店で使いたいと思うので、その気持ちで買いに来てくれていると思う。そこは助かります」漁港近くの久礼大正町市場の鮮魚店では、競り落としたばかりの初ガツオを手際よくさばいていました。初ガツオは戻りガツオと比べて赤身が多く、さっぱりとした味が特徴です。■田中鮮魚店・田中隆博さん「最初からあまみのある初ガツオの典型的な美味しいものが獲れているので、料理する方としても楽しい。4月の終わり位から初ガツオシーズンになるんで、そのころに（県外客が）押し寄せてくるのでその前に地元の人は一足先に初ガツオはことし楽しめると思う」初ガツオ漁はこれから本格化し、ゴールデンウィーク頃にピークを迎える見込みです。