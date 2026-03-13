高市総理は13日、衆議院・予算委員会で“高市総理の事務所が政治資金パーティー券の購入者に所得税控除のための書類を不正に発行したのではないか”との野党の指摘に対し、「政治資金は法令に則り適正に処理している」と否定しました。

共産党 辰巳孝太郎 衆院議員

「総理の事務所がパーティー券購入者を寄付者として扱った事実はございますか？」

高市総理

「事務所に確認しましたところ、政治資金については法令に則り適正に処理しているということでございました」

衆議院・予算委員会では13日、共産党の辰巳議員が、高市総理の事務所が政治資金パーティー券の購入者に所得税控除のための書類を発行していたのではないかと質しました。

個人が国会議員関係の政治団体などに寄付をした場合には所得税が控除される「寄付金控除」を受けられますが、政治資金パーティー券の購入ではこの「寄付金控除」は受けられません。

辰巳議員は、高市総理の事務所が政治資金パーティー券の購入者に対し「寄付金控除」を受けるための書類を不正に発行したのではないかと迫りましたが、高市総理は「政治資金については法令に則り適正に処理している」と否定しました。