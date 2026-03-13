¡Ú »°¥ÄÌðÍºÆó ¡ÛÅ¾ÅÝ¡¦É¡¤ò¹üÀÞ¤«¤é1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë»Å»öÉüµ¢¡ÖÂçÊ¬¡¢¾É¾õ¤â¤ä¤ï¤é¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Ï¤Þ¤À¥¸¥ó¥¸¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
1·î27Æü¤ËÅ¥¿ì¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡Ö¤ª¤Ç¤³¤¬¤¨¤°¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ò£´¥Ï¥êË¥¤Ã¤Æ¡¢É¡¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢À¼Í¥¤Î»°¥ÄÌðÍºÆó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âç¤±¤¬¤«¤é1¥ö·îÈ¾¤¬·Ð¤Á¡¢À¼Í¥¤Î»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÊ¬¡¢¾É¾õ¤â¤ä¤ï¤é¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Ï¤Þ¤À¥¸¥ó¥¸¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°¼£¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯¤«¤é°ìÇ¯¤«¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºòÆü¡¢°ÂÀÅÌÀ¤±¤Ç¡¢°ì·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÀ¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ÐÍè¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¡¢À¼Í¥¤Î»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢ÅÄÃæ¿¿µÝ¤µ¤ó¤ÈÉÚ±Ê¤ß¡¼¤Ê¤µ¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£4·î7Æü¤Ë¡ØAfour Live¡Á¾¼ÏÂ²ÎÍØº×¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤Ï1·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö27Æü¤ËÅ¥¿ì¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡¢¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¯Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤Àä¡×¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¼£ÎÅÃæ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢³Û¤ÎÂç¤¤Ê¥¬¡¼¥¼¤äÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¿¤Þ¤Ö¤¿¡¢É¡¶Ú¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
