東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、直近1カ月の投資の損失額をぶっちゃけた。

卓球のスマッシュのごとく、質問をズバズバ即答していく企画を実施。投資の大損話が多い水谷氏には、いきなり「直近の株の損失額はいくら？」と直球質問が飛びだした。

水谷氏は少し戸惑いながら、「この1カ月で5000万くらい。やられました」と大胆告白。スタジオから爆笑が漏れた。ミッツ・マングローブは「今、情勢が不安定ですからね」とフォローした。

それでも、水谷氏は自信を失っていなかった。「一時的な損失ですから、いつでも取り返す自信はあるので。今月、この1カ月くらいは5000万くらいですけど、今はちょっと乱高下していますから、逆に言えばチャンスでもあるんですよね、一攫千金の。僕はあきらめてないですね」と、力強く訴えた。

「SNSとかでも話は出すんですけど、いい話はネットニュースにならないんですけど、損したらすぐネットニュースにされて。そこにいろんな人が群がってきて、お前才能ないなって言われる」。才能については「あります。運がないだけです」とも主張した。

それでも、投資をしていることが広く知られ、仕事にもつながったという。「おかげで僕、投資のラジオをやっているんですよね。去年の9月から」と明かし、「才能はなくても、笑いにはずっとして欲しいなと思っています」とアピールした。

きっかけは現役時代にさかのぼる。海外の選手が不動産投資や仮想通貨を買うなどしていたという。「それに影響されましたね」と明かした。内訳は「今はFX。為替が8割、9割。株は1割、2割くらいですね」。FXは「平日はほぼ、24時間やれる」といい、「平日はずっと仕事をしている感覚」と説明した。