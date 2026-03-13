26年のSG戦線幕開けとなる「第61回ボートレースクラシック」（24〜29日、蒲郡）に2年連続で出場する関浩哉（31＝群馬）が13日、大会PR隊と共に東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、初のSG制覇へ意欲を見せた。

昨年は10月まで優勝がなかったが11、12月に徳山と下関でG1を2V。年末の頂上決戦、グランプリでファイナル2着の成績を収めた。「グランプリは手応えがあったし、いい調整ができているという実感もあった。いい調整ができれば勝負できると思う」と自信を口にした。

昨年のクラシックは同じ115期の佐藤隆太郎（31＝東京）が優勝。「その1年後、自分が獲れたら」と同期の活躍に刺激を受けている。蒲郡は2023年のSGダービー以来だが「水面は嫌いじゃない」。地元桐生がナイター開催だけに、ナイターSGでは期待が膨らむ。

本場はイベントが盛りだくさん。29日はタレントの福留光帆、ボートレースCMキャラクターの生瀬勝久のトークショーが行われる。レースの模様はYouTubeの「ガマステ」でライブ配信される。売り上げ目標は190億円。