中京テレビの阿部芳美アナウンサー（30）が13日、自身のインスタグラムで、第1子男児出産を報告した。

「先日、第一子となる男の子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気に過ごしています！」と報告し、ベビーが小さな手で指を握りしめる写真やすやすやと眠るショットを投稿。

「お腹の中ですくすくと育ち、『おぎゃーー！』と力強い産声を響かせて私たちのもとへ来てくれた小さな命。初めて抱いた瞬間のあたたかさを、きっと一生忘れないと思います」と母となった心境を明かし、「無事に生まれてきてくれたことに、感謝とよろこびでいっぱいです」と伝えた。

そして「妊娠中から温かい言葉をかけてくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝を記し、初めての育児を前に「今後も悩みは尽きないと思いますので、先輩ママパパの皆さんに色々と教えていただきたいです」とメッセージ。「私自身もきちんと体を休めながら、息子とともに少しずつ成長していけたらと思います」と思いをつづった。

阿部アナは同局「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」でアシスタントを担当。2022年4月に結婚し、23年1月、同番組内で夫がJ3讃岐のMF森勇人（当時は水戸）であることを公表した。