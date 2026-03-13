2月から欠場が続く信州の栗原ルイス…自律神経の不調でリハビリと公表、所属8年目の生え抜き選手

3月13日、B2東地区の信州ブレイブウォリアーズは、栗原ルイスのコンディション不良の情報を発表した。

栗原は2月14日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B2リーグ戦第20節、山形ワイヴァンズ戦GAME1に出場して以来欠場が続いている。チームは欠場の理由を自律神経の不調によるものと公表し、現在復帰に向けてリハビリを行っていると伝えた。

アメリカ出身で日本国籍を持つ29歳の栗原は、188センチ86キロのシューティングガード。ウィッティア大学を経て2018年に信州へ加入。同年には第40回ウィリアム・ジョーンズカップの男子日本代表候補にも選出された経歴を持つ。ここまでのキャリアは信州一筋でプレー。所属8年目の今シーズンは18試合に出場し、1試合平均12分48秒のプレータイムで2.3得点1.4リバウンド1.6アシストをマークしている。

復帰の時期は発表されていないが、プレーオフに向けてチームの生え抜き選手の復帰が待たれる。

【動画】信州一筋、栗原ルイス…2024－25シーズンハイライト映像