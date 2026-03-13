Jリーグは13日、登録選手の追加を発表した。ヴィッセル神戸が獲得したFW内野航太郎(←ブレンビー)や、ガンバ大阪が獲得したDFフィリップ・マックス(←パナシナイコス)といった新戦力が、今週末のリーグ戦を前に登録されている。

　またJ2では横浜FCが3人、アルビレックス新潟が1人の2種登録選手の登録を完了している。

■J1

ガンバ大阪

30 DFフィリップ・マックス

ヴィッセル神戸

40 FW内野航太郎

■J2

栃木シティ

19 FWダヴィド・モーベルグ

横浜FC

40 GK西方瑛太郎(2種)

45 FW齋藤翔(2種)

46 MF福岡湧大(2種)

アルビレックス新潟

41 GK松浦大翔(2種)

■J3

FC大阪

35 DF申奎元

98 GK長野大河

愛媛FC

88 FW山口太陽