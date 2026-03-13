神戸FW内野航太郎やG大阪新外国人DFの登録完了!横浜FCと新潟で2種登録
Jリーグは13日、登録選手の追加を発表した。ヴィッセル神戸が獲得したFW内野航太郎(←ブレンビー)や、ガンバ大阪が獲得したDFフィリップ・マックス(←パナシナイコス)といった新戦力が、今週末のリーグ戦を前に登録されている。
またJ2では横浜FCが3人、アルビレックス新潟が1人の2種登録選手の登録を完了している。
■J1
ガンバ大阪
30 DFフィリップ・マックス
ヴィッセル神戸
40 FW内野航太郎
■J2
栃木シティ
19 FWダヴィド・モーベルグ
横浜FC
40 GK西方瑛太郎(2種)
45 FW齋藤翔(2種)
46 MF福岡湧大(2種)
アルビレックス新潟
41 GK松浦大翔(2種)
■J3
FC大阪
35 DF申奎元
98 GK長野大河
愛媛FC
88 FW山口太陽
