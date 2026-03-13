「音のXR体験」を導入！ ムーミンバレーパーク「エンマの劇場」がリニューアル
ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」は、4月5日までの期間限定で、子ども（4歳〜高校生）を対象に、通常当日1300円の「1デーパス」が500円となる「こども応援キャンペーン」を実施している。また、3月14日にメイン施設の一つ、「エンマの劇場」を大型テントを備えた全天候型にリニューアルオープンする。
今回のリニューアルでは、オープンな屋外型だった「エンマの劇場」を屋根のある全天候型シアターに刷新。新たな音響・照明・映像システムで光×音が生み出す没入体験を体感できる。また、地元産の「西川材」を使用した取り外し可能なベンチ（約300席）を完備し、木の香りやぬくもりを感じながらムーミンの物語の世界を楽しめるようにする。
なお、天候に左右されない全天候型シアターとなるが、雷雨や高気温などによりやむを得ず中止や中断の可能性がある。
新たな音響・照明・映像システムについては、4m×7mのLEDスクリーンとSoVeCが提供する「音のXR体験」を導入。今後は、「ショートストーリー 〜春のしらべ〜」「Dance-time with Friends（ダンスタイム・ウィズ・フレンズ）」「みんなでクイズ『おしえて！ムーミン』」「ぎゅぎゅはぴっ！ 〜ぎゅぎゅっとハッピー！ミート＆グリート〜（グリーティングプログラム）」の四つのプログラムに加え、幕間ではスクリーンでの物語上映を実施。1日を通して楽しめるコンテンツを随時追加し、訪れるたびに新しい感動に出会えるシアターとなる。
SoVeCが提供する「音のXR体験」とは、ゲームサウンドエンジンvaudがリアルタイムに生成するインタラクティブなサウンドを、ソニーの立体音響プレーヤーがあらゆる形状の空間に配置した複数のスピーカーを統合制御することで、思い通りの空間体験を実現する新しい立体音響ソリューション。
ムーミンバレーパークの1デーパスの料金は大人が前売3900円・当日4300円、子ども（4歳〜高校生）が前売1000円・当日1300円（「こども応援キャンペーン」期間中は前売・当日とも500円）。22歳以下を対象とした期間限定「学割」の料金は前売1950円。このほか、16時以降に入園可能な「ナイトパス」（前売2300円・当日2500円）も販売している。
●光×音が生み出す圧倒的な没入体験 まずは4プログラムを開始
