　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 137(　　　37)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 470(　　 470)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　26(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3027(　　3027)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　46(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2395(　　1101)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 145(　　 133)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10629(　　4003)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 256(　　 100)
　　　　　 　 　 6月限　　　107186(　 38820)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1421(　　 707)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 5)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7029(　　2583)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　58(　　　30)
　　　　　 　 　 6月限　　　 67145(　 34555)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 441(　　 441)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　65(　　　65)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7547(　　7547)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 895(　　 895)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 712(　　 712)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　79(　　　79)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28767(　 28767)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

