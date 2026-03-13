主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 137( 37)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 470( 470)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 26( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 26( 26)
日経225ミニ 6月限 3027( 3027)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 46( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2395( 1101)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 145( 133)
日経225ミニ 4月限 10629( 4003)
5月限 256( 100)
6月限 107186( 38820)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1421( 707)
9月限 9( 5)
日経225ミニ 4月限 7029( 2583)
5月限 58( 30)
6月限 67145( 34555)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 441( 441)
5月限 65( 65)
6月限 7547( 7547)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 895( 895)
日経225ミニ 4月限 712( 712)
5月限 79( 79)
6月限 28767( 28767)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
