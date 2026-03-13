　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3648(　　1706)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2227(　　2065)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4679(　　4657)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 408(　　 332)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 683(　　 416)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 120(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2215(　　 378)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2919(　　2890)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1230(　　1106)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 609(　　 601)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7189(　　7160)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1279(　　 439)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2331(　　1248)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 515(　　 381)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6557(　　2475)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 141(　　　87)
　　　　　 　 　 6月限　　　 79742(　 29718)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1434(　　 894)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3907(　　1287)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　84(　　　48)
　　　　　 　 　 6月限　　　 48566(　 23848)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 468(　　 468)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5005(　　5005)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 875(　　 875)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 532(　　 532)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 6月限　　　 21232(　 21232)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

