主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3648( 1706)
TOPIX先物 6月限 2227( 2065)
日経225ミニ 6月限 4679( 4657)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 408( 332)
TOPIX先物 6月限 683( 416)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 120( 0)
TOPIX先物 6月限 2215( 378)
日経225ミニ 6月限 2919( 2890)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1230( 1106)
TOPIX先物 6月限 609( 601)
日経225ミニ 6月限 7189( 7160)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1279( 439)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2331( 1248)
9月限 11( 7)
TOPIX先物 6月限 515( 381)
日経225ミニ 4月限 6557( 2475)
5月限 141( 87)
6月限 79742( 29718)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1434( 894)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 3907( 1287)
5月限 84( 48)
6月限 48566( 23848)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 468( 468)
5月限 36( 36)
6月限 5005( 5005)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 875( 875)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 532( 532)
5月限 9( 9)
6月限 21232( 21232)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3648( 1706)
TOPIX先物 6月限 2227( 2065)
日経225ミニ 6月限 4679( 4657)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 408( 332)
TOPIX先物 6月限 683( 416)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 120( 0)
TOPIX先物 6月限 2215( 378)
日経225ミニ 6月限 2919( 2890)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1230( 1106)
TOPIX先物 6月限 609( 601)
日経225ミニ 6月限 7189( 7160)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1279( 439)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2331( 1248)
9月限 11( 7)
TOPIX先物 6月限 515( 381)
日経225ミニ 4月限 6557( 2475)
5月限 141( 87)
6月限 79742( 29718)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1434( 894)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 3907( 1287)
5月限 84( 48)
6月限 48566( 23848)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 468( 468)
5月限 36( 36)
6月限 5005( 5005)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 875( 875)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 532( 532)
5月限 9( 9)
6月限 21232( 21232)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース