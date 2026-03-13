　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10308(　 10205)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10295(　 10127)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 10007(　 10007)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 231(　　 231)
　　　　　 　 　 6月限　　　183115(　183115)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5833(　　5833)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11953(　 11953)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2316(　　2316)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 207(　　 207)
　　　　　 　 　 6月限　　　103258(　103258)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 301(　　 128)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 969(　　 969)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1336(　　1290)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3227(　　2033)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2346(　　2326)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1969(　　1223)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3158(　　3158)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 237(　　 237)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6392(　　6392)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1217(　　1167)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2156(　　2113)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1623(　　1623)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5725(　　5650)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6727(　　6727)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4848(　　4848)
　　　　　 　 　 6月限　　　 57664(　 57664)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 445(　　 440)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 259(　　 242)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 759(　　 759)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 172(　　 116)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 273(　　 265)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 278(　　 278)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 294(　　 294)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 155(　　 155)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　48(　　　48)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 410(　　 410)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

