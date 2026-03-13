外国証券 先物取引高情報まとめ（3月13日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10308( 10205)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 10295( 10127)
日経225ミニ 4月限 10007( 10007)
5月限 231( 231)
6月限 183115( 183115)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5833( 5833)
9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 11953( 11953)
日経225ミニ 4月限 2316( 2316)
5月限 207( 207)
6月限 103258( 103258)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 301( 128)
TOPIX先物 6月限 969( 969)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1336( 1290)
TOPIX先物 6月限 3227( 2033)
日経225ミニ 4月限 9( 9)
6月限 2346( 2326)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1969( 1223)
TOPIX先物 6月限 3158( 3158)
日経225ミニ 4月限 237( 237)
5月限 14( 14)
6月限 6392( 6392)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1217( 1167)
TOPIX先物 6月限 2156( 2113)
日経225ミニ 6月限 1623( 1623)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5725( 5650)
TOPIX先物 6月限 6727( 6727)
日経225ミニ 4月限 4848( 4848)
6月限 57664( 57664)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 445( 440)
TOPIX先物 6月限 259( 242)
日経225ミニ 6月限 759( 759)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 172( 116)
TOPIX先物 6月限 273( 265)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 278( 278)
TOPIX先物 6月限 294( 294)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 155( 155)
TOPIX先物 6月限 48( 48)
日経225ミニ 4月限 60( 60)
5月限 34( 34)
6月限 410( 410)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10308( 10205)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 10295( 10127)
日経225ミニ 4月限 10007( 10007)
5月限 231( 231)
6月限 183115( 183115)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5833( 5833)
9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 11953( 11953)
日経225ミニ 4月限 2316( 2316)
5月限 207( 207)
6月限 103258( 103258)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 301( 128)
TOPIX先物 6月限 969( 969)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1336( 1290)
TOPIX先物 6月限 3227( 2033)
日経225ミニ 4月限 9( 9)
6月限 2346( 2326)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1969( 1223)
TOPIX先物 6月限 3158( 3158)
日経225ミニ 4月限 237( 237)
5月限 14( 14)
6月限 6392( 6392)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1217( 1167)
TOPIX先物 6月限 2156( 2113)
日経225ミニ 6月限 1623( 1623)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5725( 5650)
TOPIX先物 6月限 6727( 6727)
日経225ミニ 4月限 4848( 4848)
6月限 57664( 57664)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 445( 440)
TOPIX先物 6月限 259( 242)
日経225ミニ 6月限 759( 759)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 172( 116)
TOPIX先物 6月限 273( 265)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 278( 278)
TOPIX先物 6月限 294( 294)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 155( 155)
TOPIX先物 6月限 48( 48)
日経225ミニ 4月限 60( 60)
5月限 34( 34)
6月限 410( 410)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース