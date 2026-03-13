外国証券 先物取引高情報まとめ（3月13日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13956( 12345)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 17288( 16217)
日経225ミニ 4月限 8241( 8241)
5月限 142( 142)
6月限 170270( 170270)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11078( 10463)
9月限 35( 35)
TOPIX先物 6月限 22350( 21825)
日経225ミニ 4月限 5802( 5802)
5月限 128( 128)
6月限 115173( 115173)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1469( 601)
TOPIX先物 6月限 2048( 1998)
日経225ミニ 6月限 5194( 5194)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2889( 980)
TOPIX先物 6月限 8230( 4883)
日経225ミニ 4月限 40( 40)
6月限 6813( 6455)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2977( 2445)
9月限 348( 0)
TOPIX先物 6月限 9287( 4972)
日経225ミニ 4月限 36( 36)
5月限 7( 7)
6月限 12227( 12227)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2080( 1334)
TOPIX先物 6月限 4201( 3629)
日経225ミニ 6月限 5607( 5607)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8350( 7592)
TOPIX先物 6月限 13192( 13001)
日経225ミニ 4月限 4437( 4437)
6月限 61461( 61461)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1051( 421)
TOPIX先物 6月限 808( 758)
日経225ミニ 4月限 6( 6)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 224( 0)
TOPIX先物 6月限 1042( 544)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 346( 346)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 402( 402)
TOPIX先物 6月限 802( 802)
日経225ミニ 4月限 100( 100)
5月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
