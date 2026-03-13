　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月13日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13956(　 12345)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 17288(　 16217)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8241(　　8241)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 142(　　 142)
　　　　　 　 　 6月限　　　170270(　170270)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11078(　 10463)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 22350(　 21825)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5802(　　5802)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 128(　　 128)
　　　　　 　 　 6月限　　　115173(　115173)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1469(　　 601)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2048(　　1998)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5194(　　5194)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2889(　　 980)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8230(　　4883)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6813(　　6455)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2977(　　2445)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 348(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9287(　　4972)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 6月限　　　 12227(　 12227)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2080(　　1334)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4201(　　3629)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5607(　　5607)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8350(　　7592)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13192(　 13001)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4437(　　4437)
　　　　　 　 　 6月限　　　 61461(　 61461)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1051(　　 421)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 808(　　 758)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 224(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1042(　　 544)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 346(　　 346)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 402(　　 402)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 802(　　 802)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース