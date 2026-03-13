「日経225オプション」4月限プット手口情報（13日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 6( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 107( 7)
JPモルガン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 200( 0)
三菱UFJ証券 100( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
