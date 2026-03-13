　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
野村証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 547(　 147)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　75(　　75)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1013(　　13)
JPモルガン証券　　　　　　　　 810(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 400(　　 0)
ゴールドマン証券　　　　　　　 100(　　 0)
野村証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万3125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 6(　　 6)


◯5万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　45(　　45)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 151(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　50(　　 0)


◯5万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　 700(　　 0)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 700(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース