　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万4500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
野村証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 120(　　 0)
ゴールドマン証券　　　　　　　　78(　　 0)


◯5万4375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万4250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　12(　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 5)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万4750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ゴールドマン証券　　　　　　　1072(　　 0)


◯5万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 600(　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 400(　　 0)
JPモルガン証券　　　　　　　　 300(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

