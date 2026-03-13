「日経225オプション」4月限コール手口情報（13日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
野村証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
JPモルガン証券 120( 0)
ゴールドマン証券 78( 0)
◯5万4375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 12( 12)
SBI証券 7( 5)
岡三証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 1072( 0)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 600( 0)
三菱UFJ証券 400( 0)
JPモルガン証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
