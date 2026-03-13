この記事をまとめると ■旧車界隈には独特な「隠語」が存在する ■マニアの間では当たり前のように使われているが一般人にはあまり通じない ■紹介した単語以外にもいろいろ存在するディープな世界だ

全部わかれば立派な旧車マニア！

旧車およびネオクラシックカー界隈に身を置いていると、気がつくと発している独特な表現、つまり「隠語」が存在します。そんな独得の10の用語をピックアップしてみました。あなたはどれくらい知って（使って）ますか？

●主治医

もしかしたらオーナーよりも愛車のコンディションを熟知しているメカニック氏のことを、尊敬と感謝の念を込めて「主治医」と呼びます（なかには「オーナー兼主治医」を兼ねる人もいます）。いくらオーナーに財力があったとしても、多くの場合は主治医の存在なくして大切な愛車を維持することはできません。

●降りる

これまで所有してきた愛車を手放すことを「降りる」なんていったりします。この「降りる」には、本当は手放したくない……でも、家庭の事情や部品の入手、金銭的な事情など、さまざまな理由や事情により、まさに「断腸の思いで降りるんだ（涙）」という無念さが込められています。仲間内でこういう場面に遭遇したときは全力で励ましてあげてください。

●出る or 出ない

主語がないと何のことやらさっぱりわかりませんが、界隈の人たちには「出る or 出ない」で通じます。つまり「部品が出る or 出ない」という意味です。旧車およびネオクラシックカーオーナーにとっては避けて通れない。誰もが1度は経験するであろう「出る or 出ない」問題。この難局をいかにして乗り越えるかが長きにわたって維持するうえでの鍵といえます。

●アガリ

いわゆる「カーライフのラストを飾る、つまりは人生最後の愛車」を「アガリのクルマ（1台）」なんて表現したりします（「終のクルマ」とも）。オーナーさんを取材していると、20代で手に入れたクルマひと筋、そのまま60代、70代まで所有し続けている方が結構いらっしゃいます。人生初の愛車がそのまま「アガリのクルマ」というわけです。その一途さ、尊敬します。

●出戻り

家庭の事情などで、旧車およびネオクラシックカー界隈から1度は「降りた」ものの、状況が整ってカムバックすることを「出戻り」なんて表現したりします。1度退職した会社に「出戻る」というとデリケートな事情も含まれていそうですが、こちらはポジティブな意味。1度降りて出戻るって、かなりのエネルギーを費やしますからね。めでたく出戻ったら、仲間内で祝杯をあげましょう。

知らない人からしたらまるで暗号！

●起こす

長年、不動の状態にある個体を復活させることを意味する「起こす」。エンジンなどの機関系をリフレッシュする場合や、ボディを含めたリフレッシュ、あるいはフルレストアまで。範囲はさまざま。いずれにしても、眠っていた個体が現代によみがえるのはじつに喜ばしいコトじゃないですか皆さん！

●部取り

察しのいい方であればピンとくるかもしれません。いわゆる「部品取り車」の略で「部取り」です。モデルによっては新品の純正部品がほぼ「製廃で出ない」ため、不動車や書類なしの個体を丸ごと入手して自宅などの敷地に保管し、必要に応じて外して使用するのです。「部品取り車」を置ける場所があるだけでも恵まれていますよね。うらやましい。

●製廃

いわゆる「製造廃止」の略で「製廃」です。旧車およびネオクラシックカーの大半が純正部品の保有期間を過ぎているため、再生産することなく在庫限りで製造廃止となってしまうのです。最近は各国産メーカーが再生産を行うようになったため、一部のモデルでは新品が手に入ることもあります。

●書類なし

「書類なし」とは、1台のクルマが誰かの所有物であることを公的に示す書類が揃っていないことを意味します。つまり、実体としては誰が見ても自動車でも公道を走ることができないのです。幾重にも方法を重ねれば公道復帰が可能な場合もありますが、実際にはかなりの労力を要します。よって現実的な落としどころとして「書類なしのクルマ=部品取り車」とみなされるのです。

●納屋物件（納屋モノ）

何十年ものあいだ倉庫や蔵、納屋など、屋内または屋根がある場所に不動の状態で放置されていたクルマを「納屋物件（納屋モノ）」と呼んだりします。一見すると埃まみれのクルマに映りますが、生産時（オリジナル）のコンディションで保管されていた可能性が高く、見事に復活させればお宝に化ける可能性を秘めています。

●まとめ：ほかにもいろいろ……。

そのほか「リプロ（リプロダクション）」や、「ニコイチ」「サンコイチ」など、挙げればキリがありません。インターネットオークションで自動延長の応酬を繰り返す「札束の殴り合い」なんていうのもありますが、これは旧車およびネオクラシックカー界隈でなくとも使えますね。今回ピックアップした用語は、意識しなくてもその界隈にいれば耳にするものばかりです。なにはともあれ、クルマ（とくに旧車）は部品ですよね。「出て」くれないと困ります。