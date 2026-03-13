CharaとYUKIのコラボユニット“Chara+YUKI”、「背中にリボン」のMV公開。漫画家・牧野和子が手掛けたキャラクター原案を活かした映像に
CharaとYUKIによるコラボレーションユニット「Chara＋YUKI」が、新曲「背中にリボン」のMVを公開した。
本作は、Charaが「影響を受けた」と語る漫画家・牧野和子がシングルジャケットのために描き下ろしたイラストをベースに制作された。同氏が手掛けたキャラクター原案を活かしたアニメーションMVになっているという。
このシングルにはTaka Perryが編曲プロデュースを手がけた新曲「背中にリボン」に加えて、2020年にリリースしたミニアルバム『echo』収録曲「鳥のブローチ」の小袋成彬によるリミックスと「echo」のQiezi Maboによるリミックスも収録している。
また、5月5日・6日には東京ガーデンシアターにて2公演限りとなるスペシャルライブ＜Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026＞が開催されることも決定していており、引き続きオフィシャルサイト等をチェックしていただきたい。
◾️「背中にリボン」
2026年2月11日（水）リリース
初回仕様限定盤（CDのみ）
ESCL-6199 \1,540（税込）
オリジナルステッカー / CD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバー封入
▼収録内容
1.背中にリボン
2.鳥のブローチ（小袋成彬 Remix）
3.echo（Qiezi Mabo Remix）
▼対象店舗：購入特典内容
Chara+YUKI 応援店 ・・・ オリジナルA5クリアファイル
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
楽天ブックス ・・・ オリジナルポストカード
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルチャーム
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
◾️『echo (deluxe edition)』
2026年2月11日（水）リリース ※配信のみ
URL：http://lnk.to/ZIP1Z7
収録内容
1:愛の火 3つ オレンジ (2020 Version)
2:You! You! You!
3:ひとりかもねむ
4:楽しい蹴伸び
5:YOPPITE
6:鳥のブローチ
7:Night Track
8:echo
9:鳥のブローチ (小袋成彬 Remix)
10:echo (Qiezi Mabo Remix)
※Track1~8は2020年にリリースしたミニアルバム『echo』と同内容です。
※Track9・10はニューシングル『背中にリボン』に収録されるリミックスと同内容です。
◾️＜Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026＞
2026年5月5日（火・祝）東京ガーデンシアター
開場18:00／開演 19:00
2026年5月6日（水・振休）東京ガーデンシアター
開場15:00／開演 16:00
お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
関連リンク
◆Chara+YUKI オフィシャルサイト