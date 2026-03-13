原油価格の高騰を受け、石川県内でもガソリン価格が急激に上昇しています。私たちの生活にかかわるさまざまな影響を取材しました。



重盛 友登 記者：

「野々市市内にあるこちらのガソリンスタンド。レギュラーガソリンの価格はなんと191円となっています」



緊迫するイラン情勢を背景に、ここ数日、各地で急上昇しているガソリン価格。



こちらのガソリンスタンドでは、12日に1リットル当たり163円だったレギュラーガソリンの価格を191円に。





1日で28円値上げしました。ガソリンスタンドの所長は：「こういうふうに、一日でこれだけの価格が上がったというのは、過去に記憶はないですね。来週も値上げという感じでは来てるが、(この先)いくらになるかは不透明」さらに奥能登では…「ここ、もう表示が1しかないんでよ。手書きですね」

こちらのスタンドのハイオクガソリンの価格は200円を超え、掲示板の価格表示は急きょ、手書きで対応することに。



利用者：

「ただでさえ能登の方が金沢より高いのに、高くなるのは非常に困る」



影響を懸念するのは、タクシー業界も…



タクシーの燃料にはガソリンの他、LPガスなどが使われていますが、いずれも原油価格に左右されます。

石川県タクシー協会・中村 充夫 常務理事：

「かなり厳しい状況にあるのは間違いない。早く終息をしていただけるように、あらゆる機関から国なり当該国に対して、働きかけをしていただけるとありがたい」



値上げの影響は身近なフルーツにも…



北菱電興・中西 康夫 さん：

「酸味があるんですけども、甘みもあってコクがすごい」



今が旬の真っ赤に実ったイチゴ。



栽培には、クリーンエネルギーの水力発電を使っていますが、温度管理に使う暖房機には重油を使用。

常にハウスが10度以下にならないようにしていますが、重油の価格は来週、1リットル当たり30円ほどの値上げが見込まれているといいます。



北菱電興・中西 康夫 さん：

「どうしてもこう暖房費が上がってくるっていうのがあるんですけども、お客さんにそこはご迷惑をかけて値段を上げるわけにもいかないので、ちょっと我慢してっていう形です」



さまざまな影響が懸念される原油価格の高騰。



政府は今後、補助金を支給し、ガソリン価格を1リットル当たり170円程度に抑制する方針です。

