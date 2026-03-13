【一番くじ ストリートファイター6】 3月27日より順次発売予定 価格：1回800円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」を3月27日より順次発売する。価格は1回800円。

本商品は、カプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は約25cmの「ジュリ MASTERLISE」、B賞にはカラー2の「ジュリ MASTERLISE カラー2ver.」が登場するほか、ブランカのぬいぐるみ、メタルチャーム、アクリルスタンドなどのアイテムがラインナップされる。

取扱店舗はローソンやミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなど。通販サイト「一番くじONLINE」では3月27日17時より販売予定となっている。

A賞：ジュリ MASTERLISE

B賞：ジュリ MASTERLISE カラー2ver.

C賞：ブランカ OUTFIT3

D賞：ヘッドフィギュア（全4種）

E賞：メタルチャーム（選べる全6種）

F賞：アクリルスタンド（選べる全15種）

G賞：ラバーアソート（選べる全12種）

H賞：クリアファイル＆ステッカー（選べる全24種）

ラストワン賞／ダブルチャンスキャンペーン：豪鬼 MASTERLISE

(C)CAPCOM

