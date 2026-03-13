「スト6」ジュリや豪鬼のフィギュアが登場！ 「一番くじ ストリートファイター6」全ラインナップ公開3月27日より順次発売決定
【一番くじ ストリートファイター6】 3月27日より順次発売予定 価格：1回800円
(C)CAPCOM
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ストリートファイター6」を3月27日より順次発売する。価格は1回800円。
本商品は、カプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は約25cmの「ジュリ MASTERLISE」、B賞にはカラー2の「ジュリ MASTERLISE カラー2ver.」が登場するほか、ブランカのぬいぐるみ、メタルチャーム、アクリルスタンドなどのアイテムがラインナップされる。
取扱店舗はローソンやミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなど。通販サイト「一番くじONLINE」では3月27日17時より販売予定となっている。
A賞：ジュリ MASTERLISE
B賞：ジュリ MASTERLISE カラー2ver.
C賞：ブランカ OUTFIT3
D賞：ヘッドフィギュア（全4種）
E賞：メタルチャーム（選べる全6種）
F賞：アクリルスタンド（選べる全15種）
G賞：ラバーアソート（選べる全12種）
H賞：クリアファイル＆ステッカー（選べる全24種）
ラストワン賞／ダブルチャンスキャンペーン：豪鬼 MASTERLISE
