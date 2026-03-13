S.A.R.が、新曲「Tell me (feat. Skaai)」を3月18日に配信リリースすることを発表した。また、本作は3月14日放送のJ-WAVE『BLUE IN GREEN』にてフルサイズで初オンエアされる。そして3月21日には、santa（Vo）と Imu Sam（G, MC）が同番組にゲスト出演する。

「Tell me (feat. Skaai)」は、ラッパー・Skaaiを客演に迎えたコラボレーション楽曲。両者はこれまでライブやセッション企画などを通じて交流を重ねており、本作はその関係性の延長線上で生まれたという。Skaaiのラップが楽曲に鋭い推進力を与え、santaのボーカルとImu Samのラップがマイクリレーのように交差しながら、バンドサウンドとヒップホップの感覚が自然に溶け合う仕上がりになっているとのことだ。

またS.A.R.は、全国5都市を巡るワンマンツアーの開催を控えており、チケットの3次プレオーダーを4月1日23時59分まで受付中だ。今回が最後の抽選販売となるので、ぜひチェックしてほしい。

◾️「Tell me (feat. Skaai)」

2026年3月18日（水）リリース

配信：https://lnk.to/SAR_TellMe ▼ラジオ初オンエア情報

J-WAVE(81.3FM)『BLUE IN GREEN』

放送日時：2026年3月14日（土）12:00〜15:00

ナビゲーター：甲斐まりか

内容：新曲「Tell me (feat. Skaai)」フルサイズ初オンエア

番組URL：https://www.j-wave.co.jp/original/blueingreen/

radiko：https://radiko.jp/

◾️＜タイトル未定＞ 2026年5月30日（土）北海道・札幌 SPiCE

開場16:30 / 開演17:00 2026年6月6日（土）福岡・INSA

開場16:30 / 開演17:00 2026年6月13日（土）大阪・梅田クラブクアトロ

開場17:15 / 開演18:00 2026年6月14日（日）愛知・名古屋 UPSET

開場17:00 / 開演17:30 2026年6月28日（日）東京・Zepp Shinjuku

開場17:00 / 開演18:00 チケット：スタンディング 5,500円（税込・ドリンク代別）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sar26/ ▼主催

IRORI Records / PONY CANYON

▼お問い合わせ

・東京

HOT STUFF PROMOTION TEL:050-5211-6077 ＜平日12:00〜18:00＞

・大阪

YUMEBANCHI TEL:06-6341-3525 ＜平日12:00〜17:00＞ https://www.yumebanchi.jp/

・名古屋

株式会社ジェイルハウス TEL:052-936-6041＜平日11:00〜15:00＞ www.jailhouse.jp

・札幌

ウエス info@wess.co.jp

・福岡

BEA TEL:092-712-4221 ＜平日12:00〜16:00＞