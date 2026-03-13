■22nd Single「壊れて消えるまで」

2026年3月18日(水)発売

予約・購入リンク：https://lnk.to/10feet_kk_ec

【初回生産限定盤(CD＋DVD)】

UPCH-89633 \2,700(税抜) \2,970(税込)

【通常盤(CD)】

UPCH-80636 \1,100(税抜)\1,210(税込)

▼CD収録曲 ※全形態共通

01.壊れて消えるまで

(映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌)

02.スパートシンドローマー single ver.

(アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌)

03.我主我主我主〜Oh!Soccer!〜

(Daigasグループ創業120周年記念CMソング)

▼DVD収録内容 ※初回生産限定盤のみ

＜京都⼤作戦2024〜翔んで騒いで万々祭゛〜＞

・DAY1：goes on / 風 + オフショット映像

・DAY2：ハローフィクサー / Freedom + オフショット映像

＜京都大作戦2025〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜＞

・DAY1：Re:方程式 / 太陽4号 / 第ゼロ感 + オフショット映像

・DAY2：その向こうへ / ヒトリセカイ + オフショット映像

●封入特典 ※全形態/初回プレス分

＜10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026＞CD封入最終先行 シリアル(抽選)

受付URL：https://l-tike.com/st1/10-FEET-kowaretekierumade

1つのシリアルコードで2回申し込めます。

受付期間：

・1回目)3月17日(火)昼12:00〜3月23日(月)23:59

・2回目)7月頃(詳細も7月頃発表)

※CD封入先行2026(抽選)の対象公演が中止となった場合でも、CDの返金／返品等は行いません。ご了承下さい。

※受付時に本紙記載のシリアルコードが必要となります。

※シリアルコードは再発行致しません。紛失されないよう、公演終了まで大切に保管ください。

※お申し込みは電子チケット(スマートフォン限定)のみの受付となります。

※二次元コードは、傷、汚れ、破損、光の反射などによって読み取れない場合があります。

●CDショップ別購入者先着特典

・TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルチケット風カード(スマホサイズ)

・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態別)

・セブンネットショッピング：ギターピック

・楽天ブックス：缶バッジ

・UNIVERSAL MUSIC STORE：ステッカーシート

・他全国CDショップ／ECサイト：ポストカード