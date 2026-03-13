Å·¡¹¹â¡¹¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø½Ëº×Æü¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡õÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
MOROHA¡¦¥¢¥Õ¥í¡õ¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Ë¤è¤ë2⼈ÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Å·¡¹¹â¡¹¤¬¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø½Ëº×Æü¡Ù¤ò5·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÁ´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºCD¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¡Ö5959¡×¤ËÂ³¤¡¢¥Ø¥í¥·¥Ê¥¥ã¥á¥é¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÆü¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÍ½Ìó¤äPre-add / Pre-save¤â³«»Ï¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¾ðÊó¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢5·îËö¤«¤é¤Ï8¥«½ê¤ò²ö¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÅ·¡¹¹â¡¹¤Ï¡¢3·î°Ê¹ß¤â¡ãSANUKI ROCK COLOSSEUM 2026¡ä¡¢¡ã¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëKOBE2026¡ä¡¢¡ãnambar forest¡Ç26¡ä¡¢¡ãOTODAMA¡Ç26¡ä¡¢¡ãhoshioto¡Ç26¡ä¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø½Ëº×Æü¡Ù
2026Ç¯5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-add / Pre-save¡§https://tententakataka.lnk.to/shukusaijitsu
PCCA-06483 / 3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½
◾️¡ãÅ·¡¹¹â¡¹à½Ëº×Æüá¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ä
2026Ç¯5·î24Æü¡Ê⽇¡ËÊ¡²¬¤¤¤¤¤«¤Í Palette µë¿©¼¼Æâtas coffee
2026Ç¯5·î28Æü¡Ê⽊¡Ë·§⾕¥â¥ë¥¿¥ë¥ì¥³¡¼¥É
2026Ç¯5·î30Æü¡Ê⼟¡ËÌ¾¸Å²°KD ¥Ï¥Ý¥ó-¶õ¤ÃÏ-
2026Ç¯5·î31Æü¡Ê⽇¡ËÊ¼¸ËÀ¶¹Ó¿ÀAHSO
2026Ç¯6·î5Æü¡Ê⾦¡ËÅìµþËÌÂô¥¿¥¦¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î7Æü¡Ê⽇¡Ë⻑Ìî¥®¥ã¥é¥ê¡¼²ÖÂ¢
2026Ç¯6·î14Æü¡Ê⽇¡Ë»¥ËÚmusica hall café
2026Ç¯6·î20Æü¡Ê⼟¡Ë⼤ºåJUGAR¡Á¥Õ¥¬¡¼¥ë¡Á
◾️¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô´¤Ä®¼þÊÕ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹
¡ãSANUKI ROCK COLOSSEUM 2026 -MONSTER baSH ¡ß I♡RADIO 786-¡ä
¢¨Å·¡¹¹â¡¹¤Ï3·î22Æü½Ð±é
https://www.duke.co.jp/src/
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í»°µÜ¡¢¸µÄ®¥¨¥ê¥¢11²ñ¾ì
¡ãKiss FM KOBE¼çºÅ¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ä
https://acoustic-festival.jp/
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹
¡ãnambar forest¡Ç26¡ä
https://www.nambar-forest.com/
2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÂçºå¡¦Àô⼤ÄÅ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¡ãOTODAMA¡Ç26¡ä
https://shimizuonsen.com/otodama/26/
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë²¬»³¡¦²¬»³¸©°æ¸¶»ÔÀÄÌîÄ® ÉòÆºÏ²Ì¡´Û
¡ãhoshioto¡Ç26¡ä
https://hoshioto.net/
