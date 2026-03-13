中島史恵57歳、ショーパン姿で美スタイル全開！ 眩しい笑顔でも魅了 1月には写真集を発売
タレント・中島史恵が、13日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。1月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回は美スタイルが印象的なショートパンツ姿を披露。眩しい笑顔でも魅せた。投稿では「今の私の1番の喜びは、千葉鴨川discoFOOMYSで楽しそうに踊られてる皆さんの笑顔を拝見させて頂いたり、ヨガレッスン後『カラダが気持ち良く伸びました!!』『楽になりました』『スッキリしました』と嬉しいお言葉を頂けたりお身体の変化を報告頂ける事」と明かしている。
ファンからは「素敵ですね、めっちゃ綺麗ですね」「中島先生と色々な方々の繋がりが最高です」「美人過ぎだよ」などのコメントや、ハートの絵文字が贈られた。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
