生田斗真が、「スーパーロマンス」のダンスパフォーマンス映像をドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』最終回直後となる3月14日22時に公開することを発表した。

この映像は、2月21日に解禁されたMVのダンスシーンを中心に再構成されたもので、MV本編には入っていない「未公開のダンスカット」が盛り込まれているという。

◾️タイアップ・出演情報／ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』 放送枠：日本テレビ2026年1月期土曜ドラマ

放送時間：毎週土曜よる9時から放送

放送開始日：2026年1月10日（土） 出演者：主演 上白石萌歌 生田斗真

シシド・カフカ 仁村紗和 柄本時生 三浦獠太 片岡凜 佐々木美玲

佐々木史帆 郄松アロハ / 平山祐介 宮澤エマ 小雪 原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』(講談社文庫)

HP：https://www.ntv.co.jp/pankoi/