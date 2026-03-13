生田斗真、デビュー曲「スーパーロマンス」MVからダンスシーン＆未公開シーンで構成したパフォーマンス動画公開決定
生田斗真が、「スーパーロマンス」のダンスパフォーマンス映像をドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』最終回直後となる3月14日22時に公開することを発表した。
この映像は、2月21日に解禁されたMVのダンスシーンを中心に再構成されたもので、MV本編には入っていない「未公開のダンスカット」が盛り込まれているという。
◾️デビュー曲「スーパーロマンス」
配信：https://ikutatoma.lnk.to/SUPERROMANCE
◾️タイアップ・出演情報／ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』
放送枠：日本テレビ2026年1月期土曜ドラマ
放送時間：毎週土曜よる9時から放送
放送開始日：2026年1月10日（土）
出演者：主演 上白石萌歌 生田斗真
シシド・カフカ 仁村紗和 柄本時生 三浦獠太 片岡凜 佐々木美玲
佐々木史帆 郄松アロハ / 平山祐介 宮澤エマ 小雪
原作：瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』(講談社文庫)
HP：https://www.ntv.co.jp/pankoi/
