SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、水着でサウナ満喫 抜群プロポーションにネット衝撃 写真集も話題
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が13日までに、自身のXを更新。近影を披露すると、絶賛の声が寄せられた。
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（19枚）
一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。Instagramでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、写真集の発売でも注目を集めている。
今回は「やっとYouTube撮影できた #YouTube #サウナ」と、自身の水着姿を披露。圧倒的なスタイルと眩しい笑顔で魅せた。ファンからはたすうの「いいね！」が贈られている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）
