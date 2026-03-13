フワちゃん、活動再開後初の生トーク 『5時に夢中』3.20出演決定
情報番組『5時に夢中！』（TOUKYO MX／毎週月〜金曜17時）の3月20日放送回に、プロレスラーのフワちゃんがゲスト出演する。活動再開後初の生放送出演となる。
【写真】“プロレスラー”フワちゃん、活動記録を多数公開！
約1年3ヵ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。
今回は再出発を決意した背景から、プロレスの道を選んだ理由、そしてリングに立つ現在の率直な思いまで、アシスタントのミッツ・マングローブ、コメンテーターの中尾ミエら個性豊かな出演者を前に語る見通しだ。
『5時に夢中！』は、TOKYO MXにて毎週月〜金曜17時放送。
