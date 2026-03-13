表舞台には立たない人たちにスポットライトを当てた

Jリーグが公開した動画「YOU ARE THE J.LEAGUE ALL-STAR | ピッチに立たない、すべてのスターティングメンバーへ」が反響を呼んでいる。

この動画では「Jリーグの熱狂の裏側に沢山の想いがある」として、ホペイロ（用具担当スタッフ）や試合の運営、警備スタッフ、チームバスのドライバー、ピッチの芝生を手入れするグラウンドキーパー、試合中継の実況・解説など表舞台には立たないものの様々な分野でリーグを支える人たちにスポットライトを当てた。

SNSでは各クラブの公式アカウントや選手、スタッフからも感謝のメッセージが寄せられているだけでなく、ファンからも「泣いてしまう」「心から感謝」「感動」「鳥肌たつ」「この動画を作るのに関わった人々にも感謝を伝えたい」「10000000回いいね押したい」「Jリーグが誰のおかげで成り立ってるのかを再認識させられた。定期的にこう言う動画あげて欲しい」といった声が寄せられる大反響となっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）