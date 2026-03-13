イラン情勢の緊迫化に伴う原油価格高騰により、山形県内のガソリンスタンドでも大幅な値上げの動きが広がっています。



中川悠アナウンサー「12日150円台だったあちらのガソリンスタンドもレギュラーが180円台に上がっていますね」



13日山形市内で車を走らせると沿道に目立ったのが、レギュラーガソリン1リットルあたり180円台の価格表記。





中川悠アナウンサー「12日も取材に訪れたこちらのガソリンスタンド13日は会員価格で182円と、12日よりも大幅な値上げとなっています。それもあってか13日午前中、給油に訪れる人の数は随分と落ち着いているといいます」山形市上町にあるガソリンスタンドでは、12日1日でレギュラーガソリンだけでも1万7000リットルの給油が行われ、値上げ前の駆け込み給油が多く見られました。12日は会員価格で1リットルあたり154円だったレギュラーガソリンは、13日は182円と、28円の値上げとなりました。ハイオクなどほかの油種も軒並み28円上がっています。「きょうどのくらい入れるんですか」「20リットルだけ」「12日よりも28円高い」「12日入れたら良かったな」「12日なら28円安かったんですよ」「あ、そうなんですか」「仕事でも使うしかなり厳しい」「給油は14日でいいやと思っていたら上がってた。ショック」「田舎だし車必要だししょうがないよね。自転車通勤にしようかな」イラン情勢の緊迫化を背景に、押し寄せるガソリン高騰の波。高市首相「G7各国や国際エネルギー機関とも連携をしながら我が国の石油備蓄を活用する方針です」政府は11日、16日にも石油備蓄の放出を開始し、19日からは石油元売りへの補助金支給を始める方針を発表。レギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均価格を1週間か2週間ほどかけて170円程度まで押し下げたい考えです。山形市内でガソリンスタンドを経営するジャオの担当者は、「国の補助金がいくらになるかによって店頭価格も決まってくる。170円との差額が補償されるかもわからず、現時点では今後の価格変動について見通しは不透明だ」と話しています。