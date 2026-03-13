【R-1グランプリ】ななまがり初瀬、ピン芸で王者狙う「俺は一人でどこまでやれるんや」
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』決勝戦が、カンテレ・フジテレビ系で21日午後6時30分から生放送される。ななまがり・初瀬のコメントが到着した。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、渡辺、初瀬、さすらいラビー・中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
■ななまがり・初瀬 一問一答
―決勝進出が決まった瞬間を振り返ってみていかがですか？
ほかの賞レースでもめちゃくちゃウケて落ちる経験をしてきたので、今回も準決勝は手応えがあったんですけど半信半疑でした。準決勝が終わって、まわりから「絶対に決勝へ行けましたよ」と声をかけてもらったときも、今までの僕だったらホクホクで「まあ、行ったな」とか言っていました。でも、「あまり期待せんとこう」と考えていたので、そういうこともなかったです。だから、「やっと決勝へ通してもらえた」という安心が大きいです。
――ファイナリスト9人を見ていかがですか？
この中やったら、しんやです。このインタビューを通して、しんやに言っておきたいです。お前、いろいろかぶっているからな！声と体がでかいし、なんなら衣装の色もかぶっているぞ！だから、しんやには負けたくないです。
――“これだけはファイナリストの誰にも負けない！”と誇れる強みはありますか？
声量ですね。声がでかいのは、僕は重要なことやと思っています。そんなにおもしろくないことでも、声さえでかければウケたりするし、おもしろいことがパッと思いつかなかったら、声量と勢いで乗り切れたりするんです。特に『R-1』は自分一人の力で笑いを起こさないといけないですし、声の大きさは大事です。ただ、「お前、声が大きいな」って、芸人になってから周りに言われるようになりました。「何でそんなに声がでかいんですか」って。自分でも分からなかったんですけど、最近、実家に帰って「これかも？」ということがあったんです。僕の実家のテレビの音量、“70”なんですよ。久しぶりに帰ってテレビをつけたら「音でかっ」とびっくりしました。テレビにもよりますけど、家やったら大体“20”くらいじゃないですか。実家はテレビから食卓まで少し距離があるので“70”にしていたんでしょうけど、それにしてもでかいです。こんな中で生活していたら、「そら、声もでかくなるわ」と納得できました。
――ななまがり 初瀬さんにとっての『R-1グランプリ』とは？
僕にとっては修行です。普段、コンビでやっている分「俺は一人でどこまでやれるんや」という力試しになります。あと、『R-1』は一人で舞台に立ってすべてを背負っているじゃないですか。実は一番かっこいい賞レースちゃうかなって。『R-1』の格好良さをもっと伝えたいです。一人で舞台に出るのって相当怖いですし、スベったときのダメージも大きくて、それを誰のせいにもできません。ヒリヒリしますね。そうやって一人でネタをやる経験って、コンビにも生きてくると思うんです。相方の森下は2020年に『R-1』決勝へ行っていますし、今回も準決勝で戦ったので、『R-1』に関してはマジでライバル。ピンネタについても、お互いに感想を言ったり指摘し合ったりはしません。そうすることで一人で気付く能力や構成する力が身に付いて、それがコンビに還元されてよりおもしろくなれるはずです。
