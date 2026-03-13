乃木坂46筒井あやめ、待望のボブヘア初グラビア！『B.L.T.』表紙＆巻頭で4パターン新ヘアアレンジ
アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場する。
【別カット】かわいすぎる！ボブめんの初グラビア
4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46から、4期生の筒井が本誌に登場。筒井が「B.L.T.」のソロ表紙を飾るのは約1年半ぶり、3度目となる。さらに同号には、同じく4期生の弓木奈於、6期生連載には森平麗心が登場する。
ニューアルバム『My respect』の発売を記念して開催されたワンマンライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」で、グループへの深い愛、そして“愛”という感情の偉大さを語っていた筒井。そんな彼女の言葉に着想を得て、今回は“愛”をテーマに撮影を敢行した。
海外テイストの家を舞台に、愛らしさあふれるカットをたっぷりと収録。大量のイチゴを前にうれしそうな表情を見せる姿や、やさしい自然光が差し込むキッチンでたたずむピンクのドレス姿など、見ているだけで心がほどけるようなシーンの数々を収めた。
また、昨年12月に髪をバッサリ切ったことが話題になった筒井だが、ボブヘアにして以降初のグラビア撮影。今回は計4パターンのヘアアレンジで、今までにない新鮮なビジュアルを披露。インタビューでは、ライブで語った「愛の偉大さ」の真意についても深掘りしている。
